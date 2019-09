Eurogames, 300 concorrenti e 6 Paesi tutti per Ilary Blasi

e mi prendo tutte le responsabilità. Credo molto in questo progetto

C'è uno spirito di festa grande. Gli italiani devono vincere. Sono una tipologia mista, gente comune di tutti i tipi. Alcuni sono fratelli, parenti. Sono successe cose belle. C'è l'amore. I tedeschi sono forti, gli italiani sono campioni di rimonta!

Da giovedì 19 settembretorna in prima serata su Canale5 con il game-show, la rivisitazione 2.0 dello storico format Jeaux Sans Frontiers. La sfida tra le nazioni d'Europa che tra gli anni Settanta e Novanta ha appassionato il pubblico italiano e non si ripresenta con una nuova veste ancora più accattivante. Saranno 300 i concorrenti in gara, divisi in trenta squadre, e si contenderanno un unico posto per la vittoria finale.In questa nuova sfida, Ilary Blasi sarà affiancata dama anche dal campione. Il “Signore degli anelli” avrà il compito di presiedere la giuria di sei arbitri chiamati a vegliare sulle regolarità dei giochi. “Ho voluto fortemente questo gioco”, ha dichiarato Ilary Blasi durante la conferenza di presentazione di Eurogames. La struttura del programma riprende la matrice di Giochi senza frontiere da cui deriva. Italia, Spagna, Germania, Russia, Grecia e Polonia si sfideranno in un set kolossal allestito negli spazi del grande parco divertimenti romano a tema cinema Cinecittà World. Qui è stato riprodotto il, in un'area di quasi 8.000 metri quadrati.In ogni puntata, i Paesi presentano una squadra proveniente da una città diversa e accederà alla finalissima la squadra di ogni Stato che avrà raggiunto il punteggio più alto nella fase eliminatoria. I concorrenti di ogni compagine si sfideranno di volta in volta su un percorso composto da. Tre saranno fisse in ogni puntata: Fil Rouge, Pallodromo e il Muro dei campioni. Prove fisicamente complicate che metteranno a dura prova gli sfidanti. Sei prove, invece, cambieranno in ogni puntata. “”, ha dichiarato Alvin in conferenza stampa, raccontando alcuni dettagli di ciò che andrà in onda dal prossimo 19 settembre.