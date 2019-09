Biondo vittima di un incidente: l'artista mostra il dito sanguinante

Dopo aver animato la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi ed essersi affermato in Italia come caposcuola del suo inconfondibile "RnB wave", il cantante Simone Baldasseroni in arteè tornato al centro dell'attenzione mediatica. Reduce dalla rottura avvenuta con la sua ormai ex fiamma, Emma Muscat, con la quale ha condiviso l'esperienza intrapresa nel talent-show di, il cantautore è diventato protagonista di un imprevedibile incidente.

Biondo sarà ad Amici Celebrities?

Sul suo account ufficiale Instagram, l'ex allievo di Amici ha mostrato, infatti, un dito sanguinante, commentando cosa gli è accaduto: "Una rana pescatrice mi ha attualmente morso il!". L'episodio in questione è avvenuto mentre Biondo era in diretta con i fan su Instagram, quando, cioé, il cameriere che gli era accanto stava mostrandogli il pesce e Biondo ha messo un dito all’interno delle fauci di una rana pescatrice…. "Mi sarei aspettato tutto dalla vita – ha confidato ai follower Biondo, dopo essere stato morso – ma mai una cosa del genere. Credetemi. Fot…a rana pescatrice!".Circola in rete la voce secondo cui Biondo potrebbe apparire nella prima edizione di Amici Celebrities, la versione "vip" del talent Amici in arrivo su Canale 5. E, salvo cambiamenti repentini nel palinsesto targato Mediaset, la prima edizione di Amici vip verrà trasmessa il prossimo sabato 21 settembre, in prima serata. Quest'ultimo è l'aggiornamento riportato dal sito-web Today , secondo cui i concorrenti vip di Amici saranno divisi in due squadre, così come avviene nella formula classica di Amici, e i due team tra loro avversari saranno capitanati da due ex allievi di Amici: Giordana Angi e Alberto Urso.