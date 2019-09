Cristiano Malgioglio di nuovo in panne sull'autostrada! Il soccorso è tutto da ridere

Ragazzi! Sono in panne! Questa dove la devo mettere, come faccio adesso io?

Come si usa? Come si mette questo coso...non ci riesco sono disperato!

Venite ad aggiustarmi la macchina! Amore... ma che foto, vieni ad aiutarmi. Non sono Sharon Stone sono Cristiano Malgioglio

Io pensavo di saper fare tutto e invece ho capito che non era cosa per me

", scherzacon il cric in mano, mentre viene ripreso, nell'area di soccorso di una superstrada, con una gomma a terra. Il video, che riprende buona parte delle operazioni di soccorso, è stato pubblicato sul suo profilo social ed è già diventato virale. Lunedì il popolare cantante è stato vittima, suo malgrado, di un piccolo fuori programma che lo ha costretto a fermarsi sul ciglio di una strada ad alto scorrimento a causa di una. Cristiano Malgioglio ha incassato con eleganza la disavventura, trasformandola in un momento esilarante da condividere con il soccorritore e con alcuni lavoratori che si trovavano nei campi adiacenti alla strada.Nel filmato pubblicato su Instagram Cristiano Malgioglio viene ripreso mentre prova ala ruota della sua auto e mentre cerca di aiutare l'addetto della stradale: "". La gag è davveroe mentre il cantante prova a far leva sul cric, facendosi sorreggere dall'addetto al soccorso stradale, alcune persone attraverso i campi si avvicinano e richiamano la sua attenzione, chiedogli delle foto: "". Una disavventura simile gli era già capitata circa un mese fa, ma in quell'occasione nessuno si offrì di aiutarlo. Questa volta, invece, la sua disavventura è finita con il sorriso: "".