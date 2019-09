Pornhub è plastic free! Il video hot che salva l'oceano

Abbiamo realizzato il porno più sporco di sempre

Gli scienziati prevedono che in 30 anni negli oceani ci sarà più plastica che fauna marina

Per questo- aggiunge- è imperativo usare la nostra piattaforma per aumentare la consapevolezza e ispirare il cambiamento

Ora anchediventa plastic free. Ilpiù visitato al mondo, con oltre 100 miliardi di visualizzazioni all'anno, ha deciso di mettere in piedi la propria campagna contro l'dell'ambiente. E lo ha fatto, come riporta Tgcom24 , producendo un. Per ogni visualizzazione che otterrà il, l'azienda devolverà denaro all'Ocean Polymers, un'organizzazione che si occupa di raccogliere e riciclare", annuncia Pornhub sui social. Il video, infatti, è ambientato nel mezzo di una spiaggia completamente ricoperta di. "", ha commentato il vicepresidente della multinazionale canadese. Negli ultimi anni, infatti, l'inquinamento ambientale e in particolare quello degliè diventato un serio problema: "".Ogni anno,vengono riversate in mare, dove rimarranno centinaia di anni prima che il materiale venga smaltito. Ma per poter salvare gli oceani dalla plastica con Pornhub sarà necessario guardare il video fino alla fine: solo guardando tutti i 12 minuti partirà la donazione a Ocean Polymers.osì Pornhub contribuirà a ridurre l'inquinamento ambientale, attenuando un po' dei danni causati dal traffico internet: solamente quello riconducibile ai siti hard sarebbe responsabile dell'emissione di 300mila tonnellate diall'anno.