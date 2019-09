Pestata e stuprata da ragazzini stranieri : l'orrore sulla 90enne a Messina

Terribile episodio di aggressione e violenza nei confronti di un'avvenuto a Messina durante la notte tra domenica e lunedì scorsi. La donna di 90 anni è stata brutalmente pestata e violentata da duedurante un tentativo di rapina avvenuto all'interno del proprio appartamento diSarebbe stata la stessa vittima, stando alle poche notizie fino ad ora filtrate, ad aprire la porta ai due malviventi minorenni, verosimilmente un 15enne ed un 16enne. Dopo essere riusciti ad accedere all'abitazione della donna, alla quale avevano raccontato di essere amici delper riuscire a carpire la sua fiducia, si sono scagliati contro di lei con indicibile veemenza.Dopo averla abbandonata per terra, seminuda e sotto choc, i due minorenni sono spariti tentando di far perdere rapidamente le proprie tracce. Quando gli agenti della questura di Messina sono giunti sul posto, la 90enne si trovava già inUn'ambulanza del 118 si è occupata del trasporto della vittima presso il Policlinico, nel quale la vittima si trova tuttora ricoverata. La procura dei minori ha fatto partire immediatamente le indagini che, pare, avrebbero dato già i loro frutti. I responsabili, infatti, sarebbero già stati individuati e tratti in