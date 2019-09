Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ... Un giorno ci sposeremo

Lei mi ha aiutato molto. E io la amo, ovviamente. Un giorno ci sposeremo, questo è certo

La nostra relazione è perfetta. Lei per me è anche un’amica. Parliamo molto. Io con lei apro il mio cuore e lei fa lo stesso con me

E’ anche il sogno di mia madre. Quindi un giorno accadrà, perché no

Il cinque volte Pallone d’oroha anche un cuore grande e, per realizzare uno dei sogni della madre (e non solo), si è detto pronto a convolare acon la fidanzataNon è solo un sogno della signora, però, quello di vedere il figlio con la fede al dito. Ronaldo, in realtà, ha ammesso di essere moltodella sua Georgina e di voler, un giorno,. Invitato alla trasmissione britannica “Good Morning Britain", Cristiano Ronaldo non ha nascosto di essere molto felice dal punto di vista sentimentale e di serbare il desiderio di vedere la sua fidanzata vestita di bianco. “– ha raccontato il fuoriclasse della Juventus ai microfoni d’oltremanica - .”.Cristiano Ronaldo, quindi, sembra essere davvero intenzionato a coronare il sogno dellecon la Rodriguez, già mamma della figlia più piccola del calciatore,. I due stanno insieme dal 2016 e anche la madre di Ronaldo pare essere felice di questa unione. È stato lo stesso attaccante ad ammettere che il matrimonio è un desiderio condiviso anche dalla signora Maria Dolores Aveiro: “”. Nonostante non sia stata definita una data precisa per le nozze di Ronaldo e della sua Georgina, dunque, sembra che l’intenzione ci sia e, chissà, che un giorno – vicino o lontano – non annuncino all’improvviso la data del loro sì.