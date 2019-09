Bianca Guaccero si libera dell'imbottitura del reggiseno!

Bianca Guaccero contro il body shaming

" cantanella nuova sigla di Detto Fatto, il format di Rai 2 che vede la conduttrice al timone dello stesso per il secondo anno consecutivo. E, per la serie "detto fatto", subito dopo aver eseguito uno stacchetto con il corpo di ballo in apertura del programma, Bianca è diventata protagonista di un gesto anti-body shaming, che già fa discutere molto. Nella prima puntata della nuova edizione di, la Guaccero ha infatti invitato tutti noi a piacerci di più e ad essere incuranti delle critiche gratuite, che giungono da parte chi intende minare la nostra autostima."Io voglio lanciare un hashtag importante: #cipiacicosìcomesei -dichiara Bianca Guaccero a Detto Fatto, poco prima di sfilarsi in studio le coppette dal suo reggiseno-. Perché voglio che insieme a voi arrivi questo messaggio alle persone che si arrogano il diritto di farci sentire sbagliate. Mostratevi per come siete, con orgoglio".Il messaggio lanciato in tv da Bianca Guaccero è destinato, in particolare, a tutti coloro che si lasciano condizionare dai commenti degli hater all'insegna del body shaming, che vengono lanciati e diventano, spesso, virali sui tanto discussi social-network. "Io sono così e non me ne importa niente! - ha esclamato la Guaccero a Detto Fatto, liberandosi dell'imbottitura della sua lingerie- Prendere o lasciare".