Sara Varone contro Mercedesz Henger: La tua storia d’amore è solo per i social

Le litigate nelle coppie ci sono sempre. Il nostro errore più grande, soprattutto di Lucas, è stato quello di esporre i nostri problemi sui social, problemi che magari neanche esistevano, come il mio presunto tradimento con Andrea Montovoli

una persona molto intelligente che ogni tanto fa un po’ il bambinone

Non è che forse fate tutto questo per aumentare i follower?

Ospite di “Pomeriggio 5”,, dopo aver ripercorso la sua tormentata storia d’amore col fidanzato, raccontando adi essere molto legata al suo compagno, anche se ha ammesso che la loro storia al momento sta attraversando un momento molto delicato.”, ha detto l’ex naufraga de "L’Isola dei Famosi", difendendo a spada tratta il suo amore da chi, in studio, le ha fatto notare lo scarso rispetto che il fidanzato sembra avere nei suoi confronti, come l’opinionistache le ha consigliato di stare attenta e di non farsi mai sopraffare in amore.La Henger ha replicato minimizzando i comportamenti del fidanzato, definendolo “", ma la sua risposta non ha convinto in particolareche è arrivata ad accusare la Henger di strumentalizzare le continue crisi con Lucas Peracchi per aumentare il seguito sui social.”, le ha chiesto polemicamente, ma Mercedesz Henger ha negato in modo perentorio, difesa dalla stessa D’Urso che ha assicurato che la ragazza non sta recitando nessuna parte.