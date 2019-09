Paris Brosnan sfila in passerella! E' più bello di papà Pierce

”Ti distrai un attimo e loro sono tutti cresciuti. È il bello della vita!”, questa la dedica che, il mitico James Bond tra gli anni 90 e i 2000, ha dedicato al figlio Paris, 18 anni, il suo ultimogenito che fa il modello ed è impegnato nelle passerelle della Fashion Week in corso.Pierce Brosnan ha presenziato alla sfilata “”, sfilata benefica organizzata daal Britsh Museum di Londra, mostrandosi con la barba lunga, capelli grigi e occhiali alla Burt Reynolds, ma i flash dei paparazzi, questa volta, erano tutti per il bellissimo Paris. Da papà orgoglioso, l’attore irlandese ha applaudito dal front row, filmato, postato e posato sorridente e orgoglioso al fianco del piccolo di casa Brosnan.

Paris è infatti il più piccolo dei cinque figli dell’attore, nato nel 2001 dalle nozze con Keely Shaye Smith, moglie del divo dal 2001. Supermodello irlandese, il giovane ha già sfilato in passerella per marchi come Dolce&Gabbana e Ralph Lauren, ma sogna di diventare regista di documentari. Prima di lui, Pierce ha avuto Sean e Dylan, oltre a Charlotte e Christopher, avuti con un altro uomo dalla prima moglie Cassandra Harris, deceduta nel 1991 causa cancro alle ovaie, e da lui adottati.Capelli spettinati da surfista, sguardo magnetico e sorriso ammaliante, il giovane è sotto contratto con la Next Models (agenzia di Alexa Chung, Jodie Kidd e Suki Waterhouse) e, come detto, già da più di due anni e ha sfilato per marchi importanti come Dolce&Gabbana e Ralph Lauren.

E più di 20 anni dopo lo stesso destino crudele è toccato alla, scomparsa nel 2013 per la stessa malattia. ”Non vedo mai il bicchiere mezzo pieno”, aveva detto a, ”Il buio, di tanto in tanto, si siede accanto a me. La malinconia è come un cane irlandese dal pelo scuro: si mette al mio fianco e mi fissa”.