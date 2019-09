Scroccona, prendi lo stipendio senza lavorare! Gemma Galgani contro contro Barbara De Santi

Le due dame si scontrano ae volono offese.... che si commuove per la storia d'amore di: “Sono particolarmente coinvolta da questa storia. Ursula è riuscita a trasformare Sossio. Adesso lo vedo così pacato. Avete saputo superare gli ostacoli. Io non sono stata così brava". Ma la cosa ha evidentemente infastidito Barbara De Santi : "Sta piangendo? Le escono le lacrime? Penso sia finta. Si può dire un concetto anche senza piangere". Tina Cipollari si è detta d'accordo con lei: “Si emoziona a comando, ma chi ci crede alle lacrime di Gemma? Deve intenerire il pubblico. Sono sette, otto anni che fa questa scena".

La Galgani non si fa passare la mosca sotto il naso e subito replica : "Battuta cretina. Tu non sai distinguere le lacrime di gioia da quelle di acrimonia verso gli altri. Tu non sei capace di piangere Barbara, perché sei anaffettiva. Nel momento in cui dici che le mie lacrime sono finte vuol dire che non capisci quello che sto provando e non mi conosci abbastanza per poterti permettere quello che hai detto."

La discussione si anima e la De Santi dice aver visto un video in cui Gemma si comportava da diva mentre era a Milano Marittima e non si concedeva ai fan che le chiedevano una foto. Qui Gemma esplode e inizia ad offendere : "Maestrina, professoressa, che ti prendi lo stipendio quando invece non lavori. Lasciami in pace, io non stavo facendo la diva, tu stavi facendo la scroccona. Che c’entra la bassezza di questi discorsi davanti a un momento così bello. Ma cosa ne sa lei delle lacrime".