Ezio Greggio... A Michelle Hunziker darei il Tapiro per le pulizie di casa

Il 23 settembre al via, sempre su Canale 5 alle 20:40, per la 32esima edizione il Tg satirico di”, condotto daed. Quest'anno il motto è “”, ossia la capacità di reagire di fronte a traumi e difficoltà. Michelle poi condurrà dalla terza puntata “Amici Celebrities” ed è già al lavoro sulla seconda stagione di “All Together Now” con, in onda nel 2020. Confermate leMichelle ed Ezio hanno debuttato al bancone di “” il 27 settembre 2004, una coppia ormai consolidata formata da due professionisti che si stimano e che si prendono ironicamente in giro. “A Michelle darei un Tapiro per la pulizia di casa. - confessa Ezio in una intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni – Il suo non è un appartamento, è, da lei devi vestirti come in sala operatoria: mascherina, cuffietta, camice, guanti. Una sera sono inciampato su un vaso di fiori all'ingresso così avevo le scarpe piene di terra: ho saltellato sul divano, sul tappeto, in cucina finché Michelle non mi ha cacciato e ha chiamato... la pulizia!”.

Di contro la biondissima conduttrice rilancia: “A Ezio darei il tapiro perché ha il coraggio di andare ancora in onda!”. Dal 23 settembre al 5 ottobre dunque condurranno Michelle con Ezio, poi il 7 ottobre fino al 6 gennaio si ricompone un'altra coppia storica del Tg satirico formata da Ezio Greggio con Enzo Iacchetti, dal 7 gennaio tornano Ficarra e Picone e gran finale di stagione con Gerry Scotti e Michelle.