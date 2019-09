Cervo a primavera! Tina Cipollari su Er Faina a Temptation Island

L'ironia di Tina Cipollari sucontinua e, durante la seconda puntata di Temptation Island Vip, l'opinionista ha schernito Damiano Coccia paragonandolo al "" di Cocciante. La partecipazione dinon è mai stata ben vista dache, durante il primo falò di confronto dicon la fidanzata Sharon, non ha perso occasione per fare dell’su di lui.I rapporti tra la, in realtà, non sono mai stati idilliaci e già al momento della notizia della partecipazione dell’influencer al reality show di Canale 5, l’opinionista di Uomini e Donne ebbe da ridire soprannominandolo “”. Le frecciatine di Tina indirizzate a Er Faina, poi, si sono interrotte, almeno fino a ieri, 16 settembre, quando la donna non è riuscita a contenersi durante ilanticipato tra il concorrente di Temptation Island Vip e la fidanzata,

Attraverso una Instagram story, la Cipollari ha schernito Er Faina pubblicando uno scatto che lo ritrae abbracciato alla compagna, ma con tanto di. Di sottofondo, poi, ha aggiunto un classico della musica italiana che racconta la storia di un uomo tradito: il brano “” di Riccardo Cocciante. Il post social di Tina ha fatto sorridere il web e in un attimo ha fatto il giro della rete, conquistando moltidella Cipollari (e non solo).

Alla fine, però, nonostante le illazioni della “vamp” di Uomini e Donne, Damiano Coccia è uscito tutt’altro che sconfitto da Temptation Island Vip: la sua Sharon, infatti, dopo averlo mollato, ci ha ripensato ed è ricaduta tra le sue braccia. Chissà cosa potrebbe accadere tra Tina ed Er Faina se lui dovesse presenziare ad una delle puntate di Uomini e Donne.