Matteo Renzi lascia il Pd ... Ci vediamo alla Leopolda : Oggi l'annuncio

Matteo Renzi lascia il Pd: 'Sarà un bene per tutti, anche per Conte'. Telefonata al premier e ira di Franceschini: 'Divisioni portarono fascismo'. L'annuncio ufficiale, atteso per oggi, è stato anticipato ieri sera dall'ex premier a Conte con una telefonata nella quale, Matteo Renzi, ha assicurato il suo sostegno al governo. Il nuovo movimento di Renzi, affiancando i gruppi civici di "Ritorno al futuro", dovrebbe nascere in Parlamento con un gruppo autonomo e con una componente nel misto al Senato. Con Renzi dovrebbero lasciare il Pd una ventina di deputati e 10 senatori.

Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova per fare politica in modo diverso. Dopo sette anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di litigi interni. La vittoria che abbiamo ottenuto in Parlamento contro il populismo e Salvini è stata importante per salvare l’Italia, ma non basta. Adesso si tratta di costruire una Casa giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee e proposte per l’Italia e per la nostra Europa. C’è uno spazio enorme per una politica diversa. Per una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione. Questo spazio attende solo il nostro impegno. Lascio le polemiche e le dietrologie a chi sta nei palazzi. Io sorrido a tutti e auguro buon ritorno a chi adesso rientrerà nel Pd. E in bocca al lupo a chi vi resterà. Per me c’è una strada nuova da percorrere. Lo faremo zaino in spalla, passo dopo passo. La politica richiede proposte e coraggio, non solo giochi di corrente. Noi ci siamo. Offriamo il nostro entusiasmo a chi ci darà una mano. Offriamo il nostro rispetto a chi ci criticherà. Ma offriremo soprattutto idee e sogni per l’Italia di domani. Ci vediamo alla Leopolda.