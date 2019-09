Bradley Cooper e Laura Dern avvistati insieme a New York... flirt in corso?

Sono passati ormai alcuni mesi dalla fine della storia d'amore traLa coppia sembra aver però raggiunto un accordo comune nella gestione della figlia, per garantirle il massimo della serenità in questa separazione. Nonostante i rumors volessero Cooper vicino alla cantante(la stessa che avrebbe provocato la frattura con la Shayk), Bradley si sta concentrando sul lavoro. Poche distrazioni, salvo farsi fotografare in compagnia della collegaMolti settimanali americani, nelle ultime ore, hanno pubblicato una serie di scatti dell'insolita coppia, fotografata insieme per le vie di New York.

Secondo quanto riportato dal settimanale Harpers Bazaar, Bradley Cooper si trovava nella Grande Mela per vedere la figlia, quando è stato paparazzato acon l'attrice Laura Dern, conosciuta per il suo ruolo nella serie "Big Little Lie". Cooper ha provato a nascondersi dietro un berretto da baseball e occhiali scuri, sfoggiando un look decisamente sportivo con scarpe da ginnastica.

L'attrice, invece, ha preferito un abito floreale (del valore di oltre mille dollari) ma, per stare comoda, ha optato anche lei per un paio di snaekers. Quella con la Dern è la prima apparizione pubblica dell'attore di "A star is born" dopo la fine della relazione con la modella ucraina. In realtà sembra che Bradley Cooper e l'attrice americana siano amici di vecchia data. Se i veri amici si vedono nel momento bisogno è probabile che Cooper, oggi, abbia bisogno di una spalla e di conforto per affrontare la separazione.