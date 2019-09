Grande Fratello festeggia il ventennale con una clip che ricorda Pietro Taricone

Era il 16 settembre 1999 quando il Grande Fratello andava in onda per la sua primissima puntata in Olanda, segnando così l'inizio di un cambiamento epocale per la televisione. E, l'anno successivo veniva trasmessa in Italia la prima edizione del Gf made in Italy, che vanta un cast di concorrenti ancora molto amati dal grande pubblico. Per il ventennale del noto, l'account ufficiale del Grande Fratello ha condiviso un'emozionante clip, contenente le nostalgiche immagini dell'amore tra il compianto, nato tra le mura di quella che sarebbe di lì a poco diventata la casa più spiata dagli italiani.

I fan del Grande Fratello ricordano Pietro Taricone

"Grande Fratello ha visto nascere rapporti che hanno cambiato la vita di tante persone -esordisce così il profilo Instagram del Gf, nella descrizione del video che celebra il ventennale del reality-show-. A 20 anni dalla prima telecamera accesa nella prima Casa in Olanda, in Italia la prima storia a farci sognare fu, l’anno dopo, quella tra Cristina ed il nostro indimenticabile Pietro".Nel giro di pochi minuti, il filmato condiviso su Instagram per ildel Gf ha fatto incetta di like, condivisioni e commenti all'insegna della nostalgia.

"Grande e indimenticabile Pietro, mentre guardo queste immagini -scrive un utente- piango nel vedere la tua solare bellezza e naturalezza". Un altro follower commenta così: "Ci vorrebbe un ritorno alla semplicità... Il vero Grande fratello era questo, non quello che si vede adesso".