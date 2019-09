Si accascia a terra all'uscita da scuola! Il piccolo di 6 anni soccorso in condizioni disperate

Si era sentito male già verso la fine della mattinata, ma aveva da poco lasciato i, dopo la campanella d'uscita, quando si è sentito male all'improvviso e si è accasciato davanti ai suoi compagni, alle maestre e ai genitori, arrivati all'istituto dopo essere stati avvisati dalle insegnanti dei primi sintomi di malessere. È accaduto questa mattina, a Roncadelle, in provincia di Brescia, davanti all'istituto Gianni Rodari, dove undipotrebbe essere stato colto da un. A scuola sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno portato all', di Bergamo.Secondo quanto riportato da Fanpage , il fatto sarebbe accaduto poco prima delle 12.30. La chiamata ai soccorsi ha messo in moto l'intervento, che ha poi coinvolto tre ambulanze e un elisoccorso di Bergamo. Le condizioni del piccolo sarebbero apparse subito gravi e non è ancora stata chiarita la causa del. Allertati anche i carabinieri del capoluogo lombardo, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il bambino, dopo essere stato rianimato dai soccorritori è stato trasportato in ospedale in, ma al momento della corsa in elicottero il suo cuore non aveva ancora ripreso a battere.