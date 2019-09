Cara Delevingne: Gli uomini mi hanno fatto spesso soffrire, ma non è per questo che sono gender fluid

grande amore

prima relazione in cui sto investendo tutta me stessa, senza tirarmi indietro davanti a nulla

Prima di Ashley

non ho mai lasciato che nessuno si avvicinasse davvero a me, avevo paura che se ne andassero e mi lasciassero da sola. Non mi sono mai fidata di nessuno e così finivo per allontanare tutti

Un giorno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: ‘Non puoi mandarmi via dalla tua vita. Ti giuro che sarò sempre buona con te perché ti amo’. E io mi sono detta: ‘Aspetta, quindi l'unica cosa che devo fare è lasciarla essere carina con me? Perché non l'ho mai fatto prima? Perché sono sempre stata così autolesionista?

Ne ho piene le pa**e che la gente debba etichettarmi in un modo o in un altro

Da ragazzina mi piacevano gli uomini. A 5 anni presi una cotta per il mio insegnante di educazione fisica e poi ho avuto diversi fidanzati. Se devo dirla tutta gli uomini mi hanno sempre ferita, ma non è certo per questo che sono gay!

In una intervista rilasciata al magazine “”, la top model e attriceha aperto il suo cuore, parlando del “” che la lega all’attrice. Le due da più di un anno sono inseparabili e per la Delavingne si tratta della “”. “– ha spiegato -”.Ma con l’attrice 29enne tutto è cambiato: “’ ”.Il mese scorso il tabloid inglese “The Sun” titolò su unsegreto avvenuto tra Cara e Ashley a Las Vegas, ma finora non ci sono state né conferme né smentite da parte delle due interessate né è stato trovato alcun documento che attesti l'avvenuto matrimonio.Ma questi sono solo pettegolezzi che la Delevingne tollera in quanto consapevole di essere un personaggio pubblico. Ciò che proprio non sopporta sono invece le continue illazioni sul suo orientamento sessuale che è, come ha più volte dichiarato, “”. “”, ha sbottato durante l’intervista, per poi raccontare: “".