Lanciano, il 17enne Emanuel pestato dal branco rischia di perdere un occhio

"Erano all'incirca le 5:30 -

È incappato in un gruppo di giovinastri che hanno cominciato a prenderlo in giro e ad offenderlo. Lui ha risposto e lo hanno picchiato"

"Aveva un dolore lancinante. Al Pronto soccorso di Lanciano è rimasto dalle 7 di mattina fino alle 3 il pomeriggio, un'attesa estenuante."

"Lo hanno sottoposto ad esami, senza alcun intervento concreto però. Un'odissea... Poi i medici ci hanno consigliato di portarlo a Pescara. Qui, ad Oculistica, dopo averlo visitato, hanno chiesto: 'Come è possibile che va in giro da un giorno con un occhio bucato?' Lo hanno operato d'urgenza la scorsa notte"

"La mia famiglia si augura che nella piazzetta dove è avvenuto il fattaccio ci siano telecamere. Speriamo anche che il mio appello sui social dia i propri frutti. Mio figlio è timido e tranquillo. Ora non ci resta che sperare e pregare."

È statoda un branco di adolescenti a Lanciano ed ora rischia di perdere un occhio il 17enne. Di ritorno dalla nottata di apertura delle Feste di settembre, dopo aver assistito agli spettacoli pirotecnici nel cielo di Lanciano, il giovane stava raggiungendo il suo motorino, posteggiato nel parcheggio di Largo Bianco. È il padre del ragazzo, Davide Masciarelli, a raccontare il dramma vissuto dal figlio ed a chiedere via social un aiuto per rintracciare i responsabili del brutale pestaggio.racconta l'uomo -.Sono almeno sei i coetanei della vittima a circondarlo ed a malmenarlo, rompendogli glida vista. Ed è questo l'aspetto più drammatico della vicenda, dato che uno dei frammenti di vetro delle lenti ha danneggiato in modo grave l'occhio sinistro di Emanuel, tagliando la. Il 17enne, sanguinante e non in grado di vedere bene, ha contattato la fidanzata, chiedendo il suo aiuto per ritornare a casa., ricorda ancora il padre, come riportato da "AbruzzoLiveTv" , racconta ancora Davide.L'appello su Facebook per rintracciare i responsabili della terribile aggressione., conclude l'uomo.