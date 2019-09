Demi Moore nuda in copertina a 56 anni! Stuprata a 15 anni, salvai mamma dal suicidio

Demi Moore bellezza senza tempo: a 56 anni nuda sulla copertina di, l'attrice si racconta nel numero di ottobre della rivista americana in un'intervista a cuore aperto, per parlare della sua carriera ma anche della sua infanzia difficile e i suoi problemi di dipendenza. A 28 anni di distanza dall’esplosione della sua fama, grazie al film Ghost,alla veneranda età di 56 anni sisulla copertina di un magazine: la rivista in questione è Harper’s Bazaar, che ha intervistato l’attrice, sempre bellissima e unda ormai quasi trent’anni.Anche all’epoca, nel 1991,: all’epoca la foto la ritraeva con il pancione (era incinta del suo secondo figlio) e la rivista che la immortalò era Vanity Fair. Nel numero di Harper’s Bazaar di ottobre la Moore è stata intervistata da Lena Dunham, attrice e scrittrice, per una chiacchierata sui problemi e le consapevolezze di una donna ormai 56enne: Demi Moore ha infatti scritto un’autobiografia, Inside Out, che uscirà il prossimo 24 settembre negli Usa.

Della sua autobiografia sono già uscite diverse anticipazioni, su alcuni aspetti drammatici della vita di Demi: dallo stupro subito ad appena 15 anni, a quando da ragazzina salvò sua madre da un tentativo di suicidio. Fino alla rivelazione choc di essere rimasta incinta die di aver avuto un aborto spontaneo: sarebbe stata una bambina e l’avrebbero chiamata