Monza : Anziana muore per trasfusione sbagliata

Trasfusione di sangue sbagliata, anziana muore all’ospedale di Vimercate, è' successo venerdì scorso. La vittima è un signora di 84 anni residente in Provincia di Monza e Brianza. Sarebbe una presunta errata trasfusione di sangue il motivo della morte di una donna di 84 anni, venerdì scorso all' ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. Il sangue sarebbe stato scambiato con quello di un altro paziente. L'ospedale ha allertato la procura di Monza e avviato una indagine interna.

Attualmente sono in corso le indagini da parte di Regione Lombardia e l’ipotesi su cui si stanno concentrando gli ispettori è confermata: si è trattato di un errore umano dovuto ad un caso di omonimia. Il ministro della Salute, Speranza, sta predisponendo l'invio degli ispettori per verificare cosa è successo nella catena dei controlli.