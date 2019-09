Fatti per il Successo Academy di Miky Falcicchio, al via il nuovo anno accademico con tante novità

Fatti per il Successo Academy si innova con nuovi docenti e nuovi corsi in vista del nuovo anno accademico. Tanti progetti in cantiere, esclusive collaborazioni, ma anche tanti contest e importantissimi concorsi in itinere per gli iscritti all'accademia pugliese del manager e talent scout Miky Falcicchio. Oltre alle classiche discipline (recitazione cinematografica e teatrale, dizione, tecnica, ecc.) ci saranno nuovi corsi a parte da quest'anno: danza, canto e radio.

Ora l'accademia e agenzia di management pugliese vuole offrire la possibilità ai propri assistiti di ampliare la formazione e la preparazione sul campo (attraverso un tirocinio sul set) prima di essere proposti agli addetti ai lavori e prima di partecipare ai vari eventi, programmi tv e radio, concorsi e fashion contest.

Sul suo profilo Instagram, Miky Falcicchio ha descritto molto bene l'accademia Fatti per il Successo: "Rappresenta bambini da 0 a 17 anni nel mondo dello spettacolo ed è da sempre focalizzata nella ricerca e scoperta di nuovi talenti, proponendo loro un percorso concreto ed efficace per trasformarli in giovani star. Fatti per il Successo Academy si propone come un’agenzia dal tono leggero, e formazione accademica per chi desiderasse iniziare un percorso di studio e preparazione alle arti dello spettacolo: i nostri Clienti troveranno nel nostro team di modelli i volti più in linea con i moderni trend ed allo stesso tempo le famiglie avranno dal nostro Team un riscontro amichevole e familiare, adatto ad un mondo delicato come quello del bambino".

Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare via email a falcicchiomanagement@gmail.com oppure telefonare al numero 3807865060.