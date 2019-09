A Uomini e Donne Maria De Filippi si scaglia contro una tronista

Maria De Filippi è la conduttrice più amata della televisione italiana. Grazie ai suoi programmi televisivi fa compagnia agli italiani nelle ore pomeridiane e serali. Da domani, per esempio, avrà inizio Uomini e Donne a partire da 14:45. La prima puntata sarà dedicata al Trono Classico con la presentazione dei nuovi tronisti.

Tra questi c’è Sara Tozzi, una delle tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island. Nonostante non abbia avuto la visibilità tanto desiderata, la padrona di casa le ha voluto dare ugualmente questa opportunità. Tra i suoi corteggiatori c’è Giordano Mazzocchi, il quale si rimetterà in gioco dopo aver archiviato la storia con Nilufar Addati. Secondo le anticipazioni la De Filippi perderà le staffe a causa di Sara.

Maria contro una tronista è uno degli argomenti più discussi del momento sui social. In poche parole un corteggiatore durante un’esterna ha ammesso di aver chiamato per il trono. Ha accettato l’idea di essere un pretendente con l’unico scopo di farsi conoscere dal pubblico di Canale 5.

Una volta terminato il percorso di Sara, spera di avere la stessa fortuna di Giulio Raselli, anche lui un ex corteggiatore. Davanti a questa confessione, la ragazza non solo non ha detto nulla, ma non l’ha mandato via. A un certo punto è arrivata anche a giustificarlo perché infondo tutti hanno la medesima aspirazione. La conduttrice non ha nascosto il suo stupore, in quanto ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini. Probabilmente sarà stufa del fatto che UeD venga messo in discussione a causa di alcuni partecipanti. Per ora non si sa cosa sia successo dopo la registrazione. Ragion per cui non ci resta che attendere.