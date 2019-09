L'attrice Gloria Cuminetti presa a pugni! Arrestato un marocchino drogato

Calci e pugni ai passanti senza motivo. Soltanto un' assurda violenza. Unsotto l'effetto disabato notte ha seminato il terrore per le strade di Torino. A farne le spese anche, attrice 30enne di origine bergamasca ma residente in città. La donna che stava semplicemente passeggiando è stata colpita da uned è caduta tramortita a terra. Un colpo tanto forte da richiedere un periodo di osservazione in ospedale per le cure necessarie.: l'uomo ha iniziato a colpire passanti a caso con schiaffi e pugni nella serata di sabato nel quartiere di Barriera di. Si è reso quindi necessario l'intervento di diverse ambulanze e volanti delle forze dell'ordine che si sono messe a caccia dell'aggressore che poco dopo è stato catturato. Una scena che ha terrorizzato i passanti. In molti hanno testimoniato di aver assistito impotenti alla scena.Ilper diversi minuti avrebbe cercato di colpire persone a caso e prima di sferrare il pugno alla sfortunata Cuminetti aveva anche spintonato e ingiuriato una coppia di coniugi. L'uomo è uno straniero irregolare ed è poi risultato essere sotto l'effetto dei cannabinoidi. É stato intercettato da una volante in via Cecchi ma non si è arreso all'alt dei militari e anzi avrebbe tentato di aggredirli.Vista la situazione, per fermarlo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino hanno dovuto sparare un dardo con il. Soltanto così è stato fermato ed è poi risultato in stato di agitazione psicomotoria.