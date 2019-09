Non ho soldi! Mamma partorisce neonato in un secchio e lo lascia morire congelato

Mamma partorisce il figlio in un secchio e lo lascia morire di freddo fuori casa: «». I fatti sono avvenuti lo scorso febbraio a- nell’Oblast' di Irkutsk,. Una storia scioccante arriva dalla Russia dove una madre 42enne ha confessato con tutta calma di averdi aver lasciato morire di freddo il suo piccolo. L'atroce gesto lo ha giustificato col fatto che. La donna ha spiegato di essere uscita fuori in mezzo alla neve e di aver trascorso circa 40 minuti da sola in modo da poter nascondere il tutto alla sua, dopo aver partorito nel secchio ha messo il piccolo in un sacco bianco e lo ha lasciato in un capannone in mezzo all'immondizia.

Con una freddezza scioccante, ha detto di non aver mai guardato il piccolo e che non ricordare se piangesse. Il cadavere del neonato è stato ritrovato due settimane dopo in una vicina discarica. La donna, dopo essere stata scoperta, ha confessato di fronte agli agenti lo scioccante momento in cui ha dato alla luce il figlioletto in un secchio, e poi lo ha deliberato lasciato morire congelato fuori casa.