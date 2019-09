Il nuovo amore reale di Eliana Michelazzo si chiama Daniele Bartolomeo

Siete fidanzati?

Ci conosciamo da un mese e mezzo”

“Fidanzati o vi conoscete?”

Beh dopo appena due mesi dire fidanzati… Comunque sì

“Dove vi siete conosciuti?"

In aeroporto ad Ibiza. Lei era con una ragazza che io conoscevo, e così abbiamo iniziato a parlare e poi siamo andati a cena

E chi ha baciato chi?

“Non mi ricordo ci siamo baciati insieme”

“Siete andati oltre il ‘virtuale?’”

Oltrissimo”

Accantonato l'inesistente marito, Eliana Michelazzo si è fidanzato con un ragazzo di 30 anni, ma anche su questo ci sono molti dubbi. Dopo 10 anni di amore “virtuale” questa estate pernon è stata soltanto proficua per le serate a pagamento, ma anche per quanto riguarda l’amore. Si è infatti fidanzata con un bel ragazzo di nomedi 30 anni, di mestiere imprenditore di cui si sa poco e nulla e le uniche foto sono quelle postate da lei.Daniele è ospite a, perché in molti sostengono che anche questo ragazzo sia un’invenzione. Invece Daniele esiste realmente e lo conferma scherzosamente Barbara D’Urso che per farlo accomodare e gli stringe la mano.“” gli chiede? “risponde Daniele.incalza la D’Urso “” risponde leggermente imbarazzato.le chiede Barbara “”. “” chiede curiosa la padrona di casa? E a questo punto interviene la Michelazzo dicendo frettolosamente:Si scatena quindi la domanda che tutti aspettano:chiedono tutti, e anche qui interviene la Michelazzo… “risponde lei ammettendo di essere felice. Ma le certezze su di lui non si chiariscono, e di sicuro sarà il protagonista di molte altre puntate”.