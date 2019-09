Fuck Donald Trump! Mickey Rourke a Live non è la D’Urso

Quando ero a scuola a studiare per diventare un attore lo ammiravo, pensavo che se avessi lavorato sodo, sarei riuscito a diventare come lui. Quando feci il film con lui, andai dal produttore per dirgli che ero onorato di questa cosa. Lui cinque minuti dopo mi disse: ‘Penso che sia meglio se non parliamo. Siamo solo personaggi in un film’”

Senza nessun preavviso Mickey Rourke, ospite di "Live non è la D'Urso" si rivolge al presidente degli Stati Uniti, mandandolo a quel paese. Sorpresa a non finiree c’è da dire anche per la conduttrice, che certo non si aspettava che, il suo ospite internazionale la lasciasse a bocca aperta.L’indimenticabile divo diera stato invitato da un’emozionata D’Urso per raccontare la sua storia d’attore e anche per ripetere insieme a lui, che era all’oscuro di tutto, il famoso balletto conE così Mickey comincia a raccontare un’episodio con: “. Mickey Rourke racconta la sua delusione in quel momento.L’attore ha ricordato di essere arrivato da momenti difficili. “Arriva poi il momento tanto atteso, e dietro un paravento esce una sensuale ballerino di cui si vede solo la sagoma. Comincia a spogliarsi proprio comee alla fine la raggiunge anche Mickey Rourke che con lei finisce la famosa scena. La ballerina è Aida Yespica l’ex gieffina venezuelana che saluta scambiandosi qualche parola con Mickey.Ma il momento che ha fatto tremare le sedie, è stato quello dei saluti, quando Mickey chiede a Barbara il permesso di poter dire una cosa a favore di telecamera.le dice Barbara. “dice Mickey lasciando atterriti tutti, Barbara compresa che mai si sarebbe aspettata una cosa del genere.dice poi visibilmente imbarazzata.