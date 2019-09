Donald Trump autorizza uso risorse petrolio

' per rifornire i mercati dopo attacco a Riad. Trump ha annunciato su Twitter, in seguito agli attacchi agli impianti sauditi, di aver autorizzato l'uso delle risorse petrolifere strategiche, "". IlUsa ha riferito inoltre di aver "" dell'uso degli oleodotti ine in vari altri stati.

L'annuncio del presidente Trump sull' uso delle riserve petrolifere strategiche americane dopo gli attacchi alle maxi raffinerie saudite arriva dopo una prima impennata del greggio ieri sera. I futures Usa del greggio sono saliti del 15%, mentre i future della benzina sono aumentati dell'11%, secondo la Cnn, che cita come fonte Refinitiv, fornitore globale di dati di mercato. Il brent, usato nel mercato petrolifero europeo, è cresciuto del 18%.