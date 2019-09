Mi si è ammosciato tutto... Mara Venier inizia così Domenica In

Ha fatto il suo ingresso in studio con tutta la sua energia Mara Venier a Domenica In cantando sulle note di “Eh…già”, il celebre brano di Vasco Rossi. "Ragazzi mi si sente? Qui è caduto tutto, si è ammosciato tutto". la zia Mara inizia con una bella gaffe a Domenica In. Durante l'ingresso nella prima puntata, Mara Venier è caduto il microfono che era appoggiato sulla camicetta bianca, la Venier nel panico... complice sicuramente la tanta emozione. La conduttrice era già caduta in un'altra figuraccia durante la conferenza stampa per la presentazione dello storico rotocalco festivo di Rai Uno. In quell'occasione, infatti, dalla regia non era riuscita a partire una clip e lei aveva detto: "Che figura di m...a".