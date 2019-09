MotoGp : Marquez vince il Gp San Marino

MotoGp, Marquez vince il duello con Quartararo e trionfa a Misano.quarto, Dovizioso sesto.(Honda) si aggiudica il Gp di San Marino, dopo uno spettacolare duello con Fabio Quartararo (Yamaha). Vinales completa il podio.Ottimo quarto Rossi,penalizzato da una brutta partenza. Poi Morbidelli e Dovizioso. Vinales, partito in pole,viene sorpassato al 4° giro da Quartararo con Marquez in scia. Il francese spinge moltissimo, ma lo spagnolo lo incalza. Ultimo giro emozionante:passa Marquez, controsorpasso Quartararo, ma l'iberico non molla e con una splendida staccata va a centrare il 77° successo (settimo stagionale)