Chiudi la bocca! Emma Marrone sbotta contro un hater sui social

Emma Marrone alla fine non ha retto più ed è esplosa. Rispondendo alle domande deisu, la cantante si è imbattuta nel messaggio di un utente che le ha consigliato di cambiare staff dopo il decennale... l’artista pugliese ha replicato difendendo i suoi collaboratori e il duro lavoro che fanno ogni giorno per permetterle di ottenere costantemente dei risultati di rilievo. La chiacchierata cheha deciso di concedersi ieri con i fan su Instagram, riportain un lungo articolo, ha fatto emergere un curioso retroscena tra la cantante e un fan piuttosto insistente.Mentre preparava la valigia, venerdì 13 settembre l’artista ha deciso di proporre il gioco “Fammi una domanda” ai suoi follower: fra le tante richieste, ce n’è stata una in particolare che non è piaciuta alla diretta interessata.”Meriti molto di più. Potresti cambiare staff al termine del decennale?”, ha chiesto una persona alla 35enne, scatenando la sua immediata reazione.

Taggando l’utente in questione, la “” ha risposto: “Sono giorni che sotto ogni mio post arriva puntualmente il tuo commento atto a denigrare il mio lavoro e quello della mia casa discografica”. Spiazzando un po’ tutti, la vincitrice di Amici 2009-2010 ha rivelato che questo ragazzo da diverso tempo le invia ogni giorno dei messaggi che mettono in discussione le sue scelte professionali e coloro che lavorano con lei ormai da diversi anni.

Emma Marrone ha aggiunto che gestisce personalmente i suoi profili social (a differenza di molti colleghi che si affidano a dei social media manager), dunque può capitare che commetta degli errori, ma almeno è se stessa e non pone alcun filtro tra lei e chi la segue.

Il fan destinatario di questo sfogo ha ricevuto una frecciatina non da poco dalla Marrone che gli ha scritto: “Non mi sembra di averti incontrato per i corridoi di qualche casa discografica, ma da casa si sa, tutti sanno fare tutto”. “Ti auguro di riuscire nelle tue cose e di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te”, ha continuato Emma su Instagram. La cantante ha ribadito quanta fatica ci sia dietro ad ogni suo progetto legato al mondo della musica: infatti sono tante le persone che lavorano con lei da circa dieci anni, ovvero da quando ha vinto Amici e ha dato il via alla sua carriera.