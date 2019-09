Sono innamorato! Alberto Urso sta con ballerina di Amici Valentina Vernia

Dopo la paparazzata sulil vincitore del talent show di Maria De Filippi ha confermato questa nuova relazione a. Il cantante ha ammesso che da qualche mese sta frequentando una persona speciale, che è appunto Valentina, conosciuta lo scorso anno nella scuola più famosa d’Italia. Proprio perché sta vivendo un momento magico, Alberto non vuole nascondere la sua liaison con Valentina, che è una ragazza unica. Dopo la fine diValentina Vernia si è lasciata alle spalle una relazione importante e duratura.Chiuso quel rapporto ha ritrovato l’armonia tra le braccia di Alberto Urso, che inizialmente era solo un amico. Ma prova dopo prova, sfida dopo sfida, l’intesa tra i due è diventate più forte e come potete vedere nelle immagini di Chi, Alberto e Valentina si sono lasciati travolgere dalla passione. Reduce da un anno straordinario, Alberto Urso è stato protagonista nella prima puntata della nuova stagione di

“Mi sono tatuato il 2019, è stato un anno che mi ha stravolto: è stato l’anno di svolta”, le parole del vincitore di Amici, che poi si sofferma sulle immagini della sua vittoria del 25 maggio scorso: “Le ho viste un po’ di volte, non tantissime ma è stata un’esperienza unica: una grande emozione, avevo le farfalle allo stomaco, ero strano e confuso”.Poi sul rapporto con: “Con Giordana ho stretto una amicizia bellissima durante il percorso di Amici”. Parole al miele per Maria De Filippi: “E’ come se fosse una seconda mamma: abbiamo instaurato un rapporto unico, non solo con me ma con tutti gli altri ragazzi.

Ci ha sempre coccolati, ci ha fatti sentire veramente come suoi figli”. Infine, la sua relazione con Valentina Vernia: “Mi sto frequentando con una ragazza, ci vogliamo bene e stiamo bene insieme. Con me in tour? Ancora sto pensando a studiare tutto quanto, ma se volesse sì: assolutamente, mi farebbe piacere con tutto il cuore. Sarebbe bellissimo averla insieme a me”.