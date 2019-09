Si è sposata... Dopo 16 anni di fidanzamento Eleonora Daniele ha detto Sì!

La conduttrice di "" si è oggi unita ininsieme all'imprenditore. Tanti i vip presenti tra cuiche ha cantato in chiesa per gli sposi., per la riservatissima conduttrice di “” Eleonora Daniele che si èa Roma con l’imprenditore di nobili origini Giulio Tassoni , nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini.Tanti glie non, presenti alla romantica cerimonia a testimoniare l’unione di una delle conduttrici più amate e in gamba della Rai, e dell’imprenditore del settore farmaceutico:elegantissima in giacca blu scuro e gonna loungette insieme all’inseparabile marito Giulio Violati.in blu elettrico con il compagno, il giornalista Giovanni Terzi, anche loro in odore di prossime nozze. Poi l’amica del cuore di Eleonora, Samantha De Grenet in total red insieme al marito. Il press Agent Angelo Perrone, amico dello sposa, Maurizio Mattioli, Salvo Sottile, Corinne Clery, la giornalista Laura Chimenti e Beppe Convertini, tornato apposta dalla Sicilia per l’evento.

La sposa super emozionata, indossava uno splendido vestito con bustino e gonna svasata in pizzo di Alessandro Couture, i capelli sciolti e il lungo velo appena appuntato. La chiesa un tripudio di fiori dai colori pastello, così come il bouquet della sposa.Per i due una sorpresa molto gradita durante la cerimonia religiosa, Al Bano che ha cantato dal vivo l’Ave Maria, in loro onore commuovendo tutti i presenti. All’uscita, una vera e propria folla di curiosi ha salutatoche apparivano sorridenti e felicissimi. Il ricevimento poi adove si sono aggiunti altri amici della coppia come il produttore. Il menù molto raffinato comprendeva piatti di terra e mare.Nienteper Giulio ed Eleonora che hanno deciso di rimandarlo a dopo la fine di Storie Italiane tanto che Eleonora sarà lunedì prontissima alla conduzione di Storie Italiane, che la Rai, visto il successo ha allungato di mezz’ora.