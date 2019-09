Ha sempre mentito! Le verità su Francesco Chiofalo rivelate dalla amante Aurora Ciorbi

Rivelate, da, delle nuove indiscrezioni sul triangolo amoroso che vede protagonisti. Sono state rivelate delle importanti novità sulla love-story, ormai giunta al capolinea, che ha visto protagonisti due ex volti di. Francesco Chiofalo, nonostante abbia recentemente provato a ricucire i rapporti con la sua, Antonella Fiordelisi, non è riuscito a convincere quest'ultima a ritornare da lui.

La loro separazione è seguita alla rivelazione di un presunto tradimento che Chiofalo avrebbe inferto alla Fiordelisi con la complicità di Aurora Ciorbi. E Aurora, dal suo canto, ha scritto un lunga lettera (pubblicata nel nuovo numero di Di più) sulla sua presunta storia parallela avuta con Chiofalo, mentre l'ex tentatore si diceva interessato ad Antonella.

"Da subito sei stato chiaro -Aurora scrive del primo incontro avuto con Francesco, subito dopo la partecipazione di lui a Temptation island in qualità di fidanzato di Selvaggia Roma-. Voglio una ragazza che non cerca le luci della tv, che desideri solo me. Non ufficializzerò la nostra storia, viviamocela da soli'". La storia clandestina di Francesco e Aurora sarebbe cominciata con un selfie fatto insieme in un primo incontro tra i due, avvenuto in un centro commerciale. "Siamo andati a convivere nella tua casa - prosegue la Ciorbi nella lettera- che mio papà ti ha aiutato a sistemare con la sua ditta edile. Eravamo una coppia in tutto e per tutto".

L'intesa con l'ex di Selvaggia Roma sarebbe proseguita a lungo anche quando Chiofalo ha scoperto di avere un tumore cerebrale, ma Aurora cominciava a non mandare giù il fatto che Francesco continuasse a mantenere il massimo riserbo sulla loro liaison: "Ho capito che per te non ero niente, ho fatto le valigie e me ne sono andata. Dicevi che Antonella ti era stata vicina durante il dramma, ma erano solo bugie: è stata solo una delle migliaia di persone che ti hanno mandato un messaggino per chiederti come stavi".



Il loro legame li avrebbe uniti anche quando Francesco si diceva impegnato con Antonella, "finché a giugno ho trovato la forza di dire 'basta'. Per sempre. E poco tempo dopo ho incontrato Alessio, il ragazzo che ora amo". Ma, per la serie "il mondo è piccolo", Aurora ha incontrato inaspettatamente Antonella e Francesco e proprio Chiofalo avrebbe fatto finto di non conoscerla, in quella circostanza: "Al nostro ristorante preferito eri con Antonella e una coppia di nostri amici. Loro mi hanno salutato, lei ha notato il tuo imbarazzo e quando ti ha chiesto chi fossi, hai mentito di nuovo, dicendo che non mi conoscevi. Lei però si è insospettita: si è informata su chi fossi io, ha sbirciato sul tuo cellulare di nascosto e ha trovato alcune nostre vecchie foto".

Aurora Ciorbi ad oggi dichiara di aver rivelato la sua presunta storia avuta con Francesco, al mero scopo di tutelare la sua nuova storia con il fidanzato Alessio. "A quel punto ha cercato (Aurora scrive di Antonella Fiordelisi, ndr) il mio fidanzato su Instagram e gli ha detto che fra me e te (Francesco Chiofalo, ndr) c’era una relazione. Ad Alessio avevo raccontato tutta la verità, ma l’ho dovuto convincere che fra te e me era finito tutto prima che incontrassi lui -conclude la Ciorbi scrivendo a Chiofalo-. Solo per questo ho raccontato tutto ad Antonella".