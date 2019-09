Napoli Sampdoria Streaming Gratis : Diretta live e risultato, probabili formazioni

Napoli e Sampdoria si sfidano oggi sabato 14 settembre alle 18.00 neldella terza giornata di campionato Serie A tim 2019/2020. Su, Ancelotti in conferenza stampa ha detto: «».

Napoli-Sampdoria, probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Ruiz, Zielinski; Mertens, Younes. ALL.: Ancelotti.

SAMPDORIA (3-4-3): Audero; Regini, Murillo, Ferrari; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni, Quagliarella, Caprari ALL.: Di Francesco.

Napoli Sampdoria Streaming

Napoli Sampdoria sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport numero 251 del satellite. La gara, inoltre, sarà visibile anche sui tablet, smartphone e pc, attraverso la piattaforma Sky Go. Su Now Tv chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 ero per il pass giornaliero.