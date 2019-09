Ma come fai? Ilaria Spada, la moglie di Kim Rossi Stuart a poche settimane dal parto è perfetta

Difficile che Ilaria Spada finisca sulle pagine del gossip, vista la proverbiale riservatezza che da sempre contraddistingue lei e suo marito,. L’occasione stavolta è fornita dal photocall romano di “”, il film diretto da Alessandro Pondi in cui la bella Ilaria recita al fianco dii. La Spada, 38 anni, è tornata davanti ai fotografie beh, ha lasciato tutti senza fiato. A fine luglio scorso ha infatti dato alla luce il suo secondogenito.Dopo, che oggi ha 7 anni, è nato Ian Maria. Ilaria e Kim tengono così tanto al loro privato che anche il nome del secondo figlio è stato rivelato da poco. Anche la gravidanza e il parto sono stati vissuti lontani dai riflettori. Il lieto evento era stato confermato dal settimanale Chi, che a fine luglio ha pubblicato le fotografie dell’attore e regista romano mentre esce dalla clinica.

Dopo qualche settimana, dal profilodella Spada che è stato fermo a lungo, è arrivata la prima foto del piccolo, dove si intravede il piedino e la mano di mamma da cui spunta la fede nuziale che lo accarezza dolcemente. Come didascalia solo due cuoricini rossi. Intervistata dadopo aver avuto Ian Maria Ilaria Spada ha svelato qualche dettaglio in più.L’attrice 38enne ha detto al magazine che il suo primogenito Ettore “è molto contento, desiderava un maschietto, un compagno di giochi. E anch’io. Perché con mia sorella, che ha sei anni più di me, ho sempre avuto un rapporto bellissimo”. Sul primo figlio ha anche detto che “da grande vuole fare l’attore ma Kim e io speriamo che cambi idea”.“Diventare madre mi ha cambiata – ha concluso Ilaria – E io amo il cambiamento. Se quello che ti capita nella vita non ti sposta, credo ci sia un problema”. Non ha avuto alcun problema a tornare in forma, come dimostrano le ultime foto all’evento romano, scattate a meno di 2 mesi dal parto. Lacon il completo pantalone con giacca doppiopetto firmato Federica Tosi. Bellissima, mostra uncome fanno notare anche tutti i suoi fan di Instagram sotto ai post.