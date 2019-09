Carabiniere ucciso, Hjorth cercava su Internet un coltello militare da acquistare

era alla ricerca, su Internet, di un coltello "" militare. Il giovane americano è responsabile della morte del vicebrigadiere dei carabinieri, ucciso da undici coltellate dall'amico. Fu proprio Hjort a nascondere nel controsoffitto dell'albergo Le Meridien, a Roma, la lama lunga 18 centimetri utilizzata dal compare per ammazzare brutalmente il militare.: è quanto emerge dalle indagini degli inquirenti, che hanno passato in rassegna gli smartphone dei due ragazzi. Perizie dalle quali emergono due giovani vite in preda alla droga e alle armi. E dalle quali è chiaro il ruolo decisivo di Hjorth nell'omicidio di Cerciello Rega.Nell'informativa di 74 pagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo – depositata ieri in vista del Riesame di Natale Hjorth previsto per lunedì – è citato un dialogo su Whatsapp risalente al 2 maggio scotrso tra Natale e la sua fidanzata. "L'indagato invia alla ragazza - scrivono i carabinieri - uninerente un coltello ‘tattico’ con chiusura a molla, che verosimilmente vorrebbe acquistare. Lo stesso è molto simile per fattura a quello rinvenuto nella camera dell'hotel dove i due indagati sono stati sorpresi dopo l'omicidio e, in particolare, su un tavolino posto accanto al lato del letto dove dormiva".