Roberto stava facendo il suo dovere! Militare italiano muore per un malore improvviso Iraq

Un "" dellaitaliana è deceduto nel pomeriggio di ieri. Si tratta di, che è morto in, dov'era incaricato nell'esercito della nostra nazione. La causa del decesso è già nota:. Il militare, per via del malore, era stato soccorso mediante le "prime cure", da alcuni membri del personale sanitario presenti a, che è la città in cui Roberto Marfè stava svolgendo il proprio lavoro, così come si apprende dall'. Ma non c'è stato nulla da fare.I familiari di Marfè che, come riportato su, proveniva da, quindi dalla Campania, sono stati messi al corrente con prontezza e tempestività del triste evento avvenuto nello Stato dell'occidente asiatico. Il "capo di prima classe" lascia anche una moglie. Il ministero della Difesa e le Forze Armate dello Stato Maggiore hanno manifestato, pure via, la loro "vicinanza" alle persone che fanno parte della famiglia di Marfè.

Queste ultime hanno potuto contare sul supporto del "personale sanitario del Comando Logistico di Napoli della Marina Militare e dal Cappellano militare dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli". Hanno espresso il loro "profondo cordoglio" anche Enzo Vecciarelli, che è il vertice dello Stato Maggiore, e il neo ministro della Difesa Lorenzo Guerini.