Sembri Eva Kant! Aurora Ramazzotti sexy e provocante con la tutina nera

La primaha da poco annunciato sula nuova avventura in radio. Aurora Ramazzotti ha deciso provare un’inedita esperienza approdando nel mondo dellacon ben due programmi. Il primo è “” suin cui conduce il social corner, il secondo è “”, dove è la protagonista di un talent insieme a. Comunque...ha postato una nuova foto che ha lasciato tutti senza fiato. Uno scatto in cui sembra la nuova versione mora di

Fisico perfetto e curve messi in risalto da una tutina nera super aderente con tanto di stivali alti e sguardo ammaliante : "Ho conosciuto @martidall a Sanremo due anni fa in un locale. “Conosciuto” si fa per dire. Mi scattò una foto insieme a @kingcerz che poi ritrovai per caso su Instagram, notai subito che la sua visione era precisa, intima e che in qualche strano modo era riuscita a immortalarci veramente nonostante ci fossimo incrociati solo per qualche secondo. La cosa strana fu che la incrociai, sempre per caso, lungo la Senna Parigina mentre tentavo di fare qualche foto turistica con la tour Eiffel alle spalle. Lei colse l’attimo e la scattò, ci scambiammo i contatti e quella stessa foto ora è appesa in casa mia. Da quei due incontri casuali ho potuto conoscerla meglio, Martina è emozione pura, uno scrigno di vitalità, conosce il coraggio e non si tira mai indietro. Il suo entusiasmo è contagioso nel vero senso della parola."