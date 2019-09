Picchia l'autista che gli chiede il biglietto! Gambiano in manette

Lo straniero ha iniziato ad innervosirsi non appena ill'ha invitato ad acquistare ed obliterare un regolare titolo di viaggio. Prima le urla, poi la: l'uomo finisce al pronto soccorso di. Ancora un aggressione a bordo di un mezzo pubblico da parte di uno straniero, episodio che stavolta si è registrato a Taranto, ed al termine del quale il conducente è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.Sono all'incirca le 10:20 del mattino, quando su un autobus della Ctp in servizio lungo la trattasale un. L'autista si rende conto del fatto che lo straniero non timbra alcun biglietto, e per questo motivo lo redarguisce, invitandolo ad acquistarne uno.Infastidito dalle rimostranze dell'uomo, l'africano inizia a dare in escandescenze e diviene presto fuori controllo. Dopo aver inveito contro il conducente, lo straniero lo ha aggredito con violenza,. Il tutto dinanzi agli occhi terrorizzati di numerosi altri passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo pubblico.Solidarietà da parte dei sindacati. In un comunicato congiunto, riportato da "La Gazzetta del Mezzogiorno", Filt-Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa-Cisal lamentano il fatto di aver "da tempo denunciato alle forze dell’ordine la mancanza di sicurezza sulla linea Taranto-Massafra"."La linea necessita di un intervento deciso e perentorio per garantire ai conducenti di operare in tranquillità e ai passeggeri di viaggiare in sicurezza", lamentano ancora le firme sindacali. "Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, esprimendo la propria vicinanza al collega, auspicano che istituzioni e organi competenti intervengano risolutamente al fine di scongiurare altri episodi analoghi".Il conducente è riuscito a svincolarsi ed a contattare le, giunte in breve sul posto. Gli uomini della questura di Taranto sono intervenuti alla fermata di Discesa Vasto ed hanno arrestato il gambiano, ora accusato di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. Trasportato all'ospedale di Martina Franca, l'autista ha ricevuto invece una prognosi di 7 giorni.