Chat e foto compromettenti! Giulia De Lellis ha spiato Andrea Damante

L'ex corteggiatrice diha rivelato alcunisui motivi legati alla rottura con l'ex. Oggi pomeriggio parte ufficialmente la nuova edizione di, il talk-show condotto da Silvia Toffanin. E, stando alle anticipazioni tv trapelate in rete, nella nuova puntata del celebre format di Canale 5 apparirà in studio l'ex volto di Uomini e donne,. Dopo aver archiviato la sua lunga e turbolenta love-story con, la De Lellis fa ora coppia fissa con il pilota di MotoGp, con il quale ha presenziato alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.La sua carriera di influencer sembra proseguire a gonfie vele e, in vista dell'uscita del suo primo libro, dal titolo "Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)", Giulia ha rivelato a Verissimo alcune indiscrezioni che ha deciso di non riportare nella sua opera, scritta a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo.In una recente intervista concessa al, l'ex di Damante non ha nascosto di averpiù volte dal dj e di essere poi riuscita a scovare alcune, salvate nella memoria del computer dell'ex: "Come ho scoperto il tradimento? Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera...".In occasione della nuova puntata del talk di Silvia Toffanin, Giulia De Lellis parlerà in tv della sua, così come si evince dalla descrizione dell'ultimo post pubblicato dal profilo Instagram di Verissimo: "Oggi, a #Verissimo, Giulia De Lellis ci svelerà tutti i retroscena dei suoi amori! Non perdete la prima puntata della stagione, alle 16.00 su #Canale5".