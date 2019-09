Un salvataggio miracoloso! Bimbo di 5 anni precipita dalla finestra preso al volo da un 20enne

Una storia a lieto fine che poteva tramutarsi in una vera e propria tragedia. Il piccolo di 5 anni cade dal secondo piano di una palazzina ma miracolosamenteè successo in provincia di, il bimbo adesso è in ospedale fuori pericolo, con lui anche il ventenne che lo ha salvato e che è caduto a terra per il contraccolpo. Il bambino era stato visto muoversi sul ciglio del balcone di alcune persone che erano nei pressi del distributore di carburante IP lungo la strada provinciale 159 a. Il ventenne - senza nessuna esitazione - appena fa capito che il bimbo era in pericolo si è messo in piedi sotto di lui riuscendo così a frenare la caduta. Ora gli agenti stanno cercando di capire come sia stato possibile che il bimbo si trovasse da solo sul balcone e dove in quel momento fossero i genitori.Ilfornisce ulteriori dettagli sulla storia. ”