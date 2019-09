Colpo di scena a Temptation Island Vip! La nuova coppia voluta da Maria De Filippi

Sull’isola delle tentazioni starebbe per sbarcare unavoluta fortemente da. L’indiscrezione arriva dal, che fa anche nomi e cognomi e rivela dettagli sulla scelta della produzione che va così a riempire il vuoto lasciato dalla coppia composta dae dalla fidanzataNella prima puntata del reality dei sentimenti quest’anno affidato ad, l’attore ha clamorosamente violato il regolamento correndo ad abbracciare la sua Federica che si trovava nel villaggio delle fidanzate travolgendo addirittura gli operatori del programma. Stando allediffuse dal promo della seconda puntata di Temptation Island Vip arriverà dunque un’altra coppia sull’isola. E per Oggi è quella formata dall’attore. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rivista, sarebbe stata la stessa Maria De Filippi a volere la coppia Belli-Duran, due nomi che erano già circolati insistentemente prima dell’inizio della trasmissione, indicati da più parti come possibili concorrenti.Poi però sembrava sfumata la possibilità di vederemettere in gioco il loro rapporto nel reality, ma la ‘mossa’ di Ciro Petrone ha riaperto il cast e a quanto pare li ha portati in Sardegna. Non solo per l’intervento della De Filippi ma, si mormora, anche per un cachet elevato offerto dalla produzione. Probabilmente la speranza è che l’attore e la modella riescano a migliorare gli ascolti del programma.Alex Belli e Delia Durian si sono conosciuti sul set della fiction, ma l’amore è sbocciato l’anno successivo. Da quel momento sono diventati inseparabili e non è raro vederli nei vari salotti televisivi. La coppia sarebbe già arrivata da qualche giorno in Sardegna, prontissima per la nuova avventura e per capire qualcosa di più del rapporto che la lega mettendosi alla prova con tentatori e tentatrici.