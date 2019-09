Ama una donna! Taylor Mega non svela la sua misteriosa relazione a causa dell'omofobia

A distanza di qualche giorno dalla rivelazione della presunta relazione di, la ragazza lascia un messaggio misterioso suche potrebbe essere la spiegazione del suo riserbo. A, l'indiscrezione sulla bellissima Taylor Mega che starebbe frequentando una persona. Ma l'influencer per il momento avrebbe voluto tenere per sé questa notizia, svelando solamente che le sarebbe piaciuto dare la notizia più avanti.ha abituato i suoi follower a sapere tutto della sua vita e quindi nel momento in cui è emersa unatenuta segreta, la Mega è stata sommersa di messaggi da parte dei suoi seguaci, ansiosi di capire. Il direttore diha dato a intendere chee in tanti hanno immediatamente pensato a. Ma a smentire ma cosa sarebbe il fatto che pare che questa misteriosa ragazza non sia italiana ma spagnola.

Taylor Mega ha postato una storia su Instagram, che forse si relaziona a questo gossip e vuole dare una risposta ai follower impazienti. “Rimango sconvolta nel vedere quanta omofobia c'è ancora ai giorni nostri. Non stupiamoci se questo genere di confidenze non vengono rese pubbliche come farebbe una qualsiasi coppia etero, ma anzi, si tende a tenerle nascoste” ha scritto Taylor.... per molti questa è la conferma che la ragazza ha una relazione con una ragazza.