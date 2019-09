La mamma lo fa con l’amico 14enne della figlia! Alcol e droga prima dei rapporti

La donna è accusata di aver avuto una quindicina di rapporti completi con l'amico. Quegli incontri, che risalgono al 2014 e al 2015, sarebbero avvenuti dopo l'assunzione di alcool e droga. La donna, di Potenza, deve rispondere di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e cessione di droga a minorenne.

«Sesso con l’amico 14enne della figlia». E’ questa l’accusa che viene mossa ad una mamma di Potenza Picena, che rischia il processo per violenza sessuale. La procura ha infatti chiesto il rinvio giudizio. I fatti risalgono alla fine del 2014 e fino ai primi mesi del 2015. Il ragazzino all’epoca era solito frequentare la casa della donna, per via del rapporto di amicizia che aveva con la figlia di lei. Secondo l’accusa, la mamma della ragazzina all’epoca quarantenne e sposata, avrebbe avuto un rapporto sessuale completo con l’adolescente.

Inoltre ci sarebbero anche delle chat tra i due con alcuni messaggi a sfondo sessuale e riferimenti all’uso di sostanze stupefacenti. Da quanto è stato ricostruito è stata la madre del 14enne ad insospettirsi per alcuni comportamenti strani del figlio e per l’assidua frequentazione della casa dell’amica. E alla fine il ragazzino avrebbe confessato. La donna, difesa dall’avvocato Annarosa Belsanti, nega di aver avuto un rapporto sessuale completo con il 14enne e di aver consumato droga con lui. L’accusa invece le contesta anche la cessione di stupefacenti. L’udienza davanti al gup è stata fissata per il 9 ottobre.