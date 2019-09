Ciro Grillo, spuntano video e fotografie del presunto stupro

A seguito dell'indagine sul presunto stupro del figlio di Beppe Grillo spuntano video e fotografie che in chiuderebbero Ciro Grillo i gli altri ragazzi della Genova bene. Continuano le indagini dellasul presunto, ai danni di una 19enne, che si sarebbe consumato la notte del 19 luglio nella villa die che sarebbe stato commesso dal figlio del comico, Ciro, insieme ad altri tre ragazzi della "". Come scrive il, i periti della procura avrebbero già analizzato une alcuneregistrati da uno dei quattro giovani.

Interrogati dal procuratore Gregorio Capasso e dalla pm Francesca Bassano, i ragazzi hanno parlato di "rapporti consenzienti". A differenza della vittima, che 10 giorni dopo i fatti aveva denunciato ai carabinieri di via Moscova, a Milano, di avere subito uno stupro a causa dell'ingente quantità di alcool consumata.



L'esame dei contenuti presenti negli smartphone dei quattro ragazzi segue il sopralluogo che gli investigatori hanno compiuto nella residenza di Beppe Grillo. Sono 7 i cellulari sequestrati dagli inquirenti. Il contenuto dei file, che potrebbe essere decisivo per capire come sono andate veramente le cose, rimane top secret.