Mi ha fatto fuori! Alberto Mezzetti del Grande Fratello contro Barbara D’Urso

Alberto Mezzetti è una furia e, su, attacca pubblicamente, accusata di averlo “”. Il Tarzan di Viterbo, vincitore dell’edizione numero 15 del Grande Fratello, ha lanciato una pesantissima accusa alla conduttrice e lo ha fatto senza peli sulla lingua, con tanto di video social e menzione all’account di Carmelita.A scatenare la rabbia di Mezzetti è stato l’in bocca al lupo che la D’Urso ha fatto in diretta, durante l’ultima puntata di, a Gianmarco Onestini. Il fratello di, infatti, dopo aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello, è stato scelto come concorrente dell’edizione vip delSpagnolo. Il Tarzan di Viterbo in questi mesi è diventato popolare in Brasile, partecipando all’edizione carioca del programma e lì, inevitabilmente, il pensiero torna alla regina del pomeriggio televisivo.

”Vorrei che mi spiegasse perché mi ha cancellato. Tutto questo ovviamente non sarebbe successo se non avessi vinto il Grande Fratello italiano l’anno scorso, dunque in qualche modo devo dire grazie anche a Barbara D’Urso”, aveva detto lo scorso luglio Mezzetti a ‘’DiPiù tv’’. ”Si era creata una bella sintonia, ci eravamo incontrati fuori dal programma e sarei felice se Barbara rispondesse alla mia lettera e mi spiegasse perché la nostra amicizia è finita dalla sera alla mattina”, aveva raccontato. E adesso Mezzetti torna a parlare.



“Questa notizia è per tutti i miei followers, per tutti voi, per tutti coloro che mi vorrebbero in tv – ha detto Alberto Mezzetti – Oggi ho avuto la conferma che la signora Barbara D’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo, ha oscurato ogni mia esperienza. Oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo, mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, e sono stato anche concorrente al Gf in Brasile non ne ha parlato nessun, nemmeno la stampa perché secondo me lei controlla tutto”.



“A me non interessa più di tanto, – ha ribadito – però mia madre mi chiama e mi dice “eh stanno parlando di Gianmarco Onestini che sta al GF spagnolo. Beh io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara d’Urso”. Il punto di vista di Alberto Mezzetti è stato rimarcato anche in un post. L’ex gieffino ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia della conduttrice ai tempi del Grande Fratello, quando invece i rapporti tra i due erano decisamente diversi.



“A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, – ha scritto Alberto Mezzetti – come ti avevo concesso. Invece all’uscita del GF,malgrado sia stato testimonial, cantante con un disco in classifica e abbia alzato lo share di 15 punti al Grande Fratello brasiliano ,sono stato ripetutamente ignorato, non sono mai stato invitato in alcun studio televisivo ,malgrado fossi il vincitore in carica del GF 18 e non ho avuto risposta nemmeno riguardo all’interruzione delle 11 puntate di tutorial girate con mia nonna. Onestini ,al quale faccio il mio in bocca al lupo ,oggi ha avuto elogi ed applausi. Non chiedo nulla! Non amo le polemiche ,ma sono una persona vera e mi sento di esternare quello che ho vissuto”.