Felicity Huffman di Desperate Housewife condannata a 14 giorni di carcere

L'attrice 57enneuna delle star della famosa serie tv "", è stata condannata adopo mesi di indagini riguardo lo scandalo delle ammissioni a pagamento in prestigiosi college Usa. Per 'attrice erano stati chiesti dai 4 ai 10 mesi di carcere, è stata accusata per il pagamento di 15mila dollari al fine didi accesso della figlia.