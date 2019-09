Missouri, abusi : 163 preti sotto accusa

Inè stata chiesta l'incriminazione di 12 ex sacerdoti a seguito di un'inchiesta su abusi sessuali commessi a partire dal 1945 in chiese cattoliche nello stato delDall'inchiesta è emerso che ben 163 preti o religiosi hanno commesso abusi di questimentre però 46 reati sono caduti in prescrizione?. L'attorney general del Missouritrasmetterà gli atti ai competenti procuratori locali per perseguire decine didi quattro diocesi accusati di abusi sessuali o condotta inappropriata nei confronti di minori. Lo scrive il. Dei 163religiosi individuati, circa 80 sono morti mentre altri 16 erano già stati portati all'attenzione dei procuratori locali. Le presunte vittime sarebbero centinaia.