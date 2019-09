Mai vista così! Gemma Galgani di Uomini e Donne in bikini a 69 anni

La dama over più discussa di Uomini e Donne a breve tornerà in tv su Canale5 con Maria De Filippi e la sua 'amatissima' Tina Cipollari - con cui si diverte a litigare e ad inscenare siparietti esilaranti. Anche quest' anno Gemma Galgani avrà bisogno di molte energie, tutte da spendere nella ricerca di un'anima gemella, quindi la dama classe 1950, ha bisogno di rilassarsi e di godersi gli ultimi colpi di coda dell'estate.

Gemma Galgani è stata beccata del settimanale Nuovo in spiaggia Rimini in compagnia di alcune amiche. Gemma ormai da ben 10 anni è ospite dalla De Filippi e non è ancora riuscita a trovare un compagno che la soddisfi e che si sappia prendere cura del suo cuore, magari per questo non teme affatto - a 69 anni - di indossare un bel bikini e stendersi al sole... sul web in tanti la criticano, ma di certo qualsiasi donna a qualsiasi età è libera di indossare e fare quello che le pare! Brava Gemma.