La sedicenne attivista svedesedavanti alla Casa Bianca per la manifestazione di giovani a difesa del clima. “”, canta insieme a centinaia di teenager. Dopo aver invitato in tv i politici a scendere in campo in difesa del clima, Greta Thunberg si è unita allafuori dalla Casa Bianca, per chiedere al governo di affrontare l'emergenza del. Greta e i manifestanti hanno inscenato una "" in strada,simulando la morte a causa del cambio del clima in 11 minuti. Undici come gli anni che restano per limitare massicciamente le emissioni che danneggiano il clima. "" ha ribadito Greta.